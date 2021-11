Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ratzeburg (ots)

24. November 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 23.11.2021 - Mölln

Am gestrigen Tag ist es in Mölln, im Wasserkrüger Weg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von mehr als zehntausend Euro, nach ihm sucht nun die Polizei.

Der Anzeigende parkte seinen unversehrten Audi Q7 in der Zeit von 15.50 Uhr bis 16.15 Uhr am Fahrbahnrand im Wasserkrüger Weg. Als er zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung über die gesamte Fahrerseite fest. Recherchen des Anzeigenden nach dem Flüchtigen vor Ort verliefen negativ. Der an dem Audi entstandene Schaden dürfte bei etwa 12.000 Euro liegen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich daher unter der Telefonnummer 04542/8099-0 bei der Polizeistation in Mölln melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell