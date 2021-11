Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Ratzeburg (ots)

23. November 2021 | Kreis Stormarn - 20.11.2021 - Ahrensburg

Am 20. November 2021 kam es gegen 19:00 Uhr in Ahrensburg in der Straße Am Birkenhain zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand versuchte ein unbekannter Täter zwei Fenster und die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Als der Bewohner des Hauses dies bemerkte und auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Täter. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Die Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,70m groß - schlank - dunkel gekleidet - schwarze Sturmhaube - olivgrüner Rucksack.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat zum Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Birkenhain beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

