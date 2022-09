POL-HWI: Mehrere Schockanrufe in Wismar und NWM - Angerufe erkannten den Schwindel

Wismar (ots) - Die für den gestrigen Montag angemeldete Versammlung in der Hansestadt Wismar verlief aus Sicht der Polizei friedlich. Die Versammlung, bei der unter anderem aktuelle politische Entscheidungen thematisiert wurden, startete gegen 18:00 Uhr. Dazu versammelten sich in der Wismarer Innenstadt in der Spitze bis zu 850 Menschen. Der Aufzug startete gegen 18:30 Uhr auf dem Wismarer Marktplatz und führte durch ...

