POL-HWI: Unfall mit schwerverletzter Person auf B104

Gägelow (ots) - Am Vormittag des 08. Septembers ereignete sich in Gägelow ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer, bei dem der Radler leicht verletzt wurde. Der 78-Jährige befuhr gegen 10:30 Uhr mit seinem E-Bike den Gehweg der Marktstraße in Richtung Zierow. Ein Kleinwagen, der in selbige Richtung unterwegs war, bog von der Marktstraße nach links auf das Gelände des dortigen Einkaufszentrums ab ...

mehr