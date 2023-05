Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Brand Einfamilienhaus - Diepholz, Einbruch in Logistikfirma - Aschen, Brandursache ermittelt ---

Diepholz (ots)

Bassum - Brand eines Einfamilienhauses

Die 82-jährige Hausbewohnerin in Bassum, Auf den Höhen, selbst hat am Samstag gegen 05.10 Uhr die Feuerwehr alarmiert und sich dann ins Freie in Sicherheit gebracht. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand der Dachstuhl des Einfamilienhauses bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Durch das Feuer wurde das Haus stark beschädigt und ist zunächst nicht bewohnbar. Die 82-jährige Bewohnerin blieb unverletzt und konnte bei Familienangehörigen unterkommen. Auslöser des Feuers war sehr wahrscheinlich eine defekte Heizdecke. Der entstandene Schaden wird auf rund 200000 Euro beziffert.

Weyhe - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Sonntag gegen 14:45 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Auf der Syker Straße, B 6, in Höhe der Herrenweide hielten eine 63-jährige Tiguan Fahrerin und ein 30-järhiger Fiat-Fahrer an der roten Lichtzeichenanlage. Die 21-Jährige VW-Fahrerin aus Twistringen bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Fiat auf. Dieser schob sich aufgrund des Aufpralls auf den Tiguan. Die Beifahrerin des Fiat und der 30-Jährige Fahrer verletzten sich leicht. An allen drei Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro.

Sudweyhe - Verkehrsunfall mit Motorrad

An der Kreuzung Heidstraße - Achtern Busch - Rieder Damm in Sudweyhe kam es am Sonntag um 16:00 Uhr zu einem Zusammenstoß eines 43-jährigen Ford-Fahrers aus Weyhe mit einem 55-jährigen Motoradfahrers aus Bremen. Der Ford-Fahrer übersah beim Einbiegen auf den Rieder Damm den Motorradfahrer. Es kam zur Kollision, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt wurde und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden beträgt ca. 20000 Euro.

Diepholz-Aschen - Brandursache

In der Nacht zum Donnerstag, 11.05.23, geriet gegen 03.15 Uhr eine Scheune in Aschen, Wraggerei, in Brand. Die als Lagerhalle für Arbeitsgeräte, Möbel und einer Werkstatt dienende Scheune brannte völlig nieder. Der Sachschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen mehrere hunderttausend Euro. Die Polizei hat nach Beendigung der Löscharbeiten mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Nach ersten Ermittlungsergebnissen wurde das Feuer durch nicht ordnungsgemäße Lagerung von Ölen ausgelöst. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

Diepholz - Einbruch

In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in ein Logistik Unternehmen in der Straße Auf dem Esch eingebrochen. Der oder die Täter drangen durch ein Fenster ins Haus ein und durchwühlten zwei Büroräume. Über eventuelles Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Wagenfeld - Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei am Sonntag gegen 15.30 Uhr in der Straße Meiersfeld wurde eine 46-jährige Pkw-Fahrerin gestoppt. Sie stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille. Nachdem sie eine Blutprobe abgegeben hatte wurde auch der Führerschein der 46-Jährigen beschlagnahmt.

