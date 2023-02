Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Jugendliche schlagen auf Zwölfjährigen ein

Duisburg (ots)

Eine achtköpfige Gruppe Jugendlicher hat am Samstagabend (25. Februar) gegen 20:15 Uhr einen Zwölfjährigen bereits in der Straßenbahn bedroht. Als der Junge am Kometenplatz ausstieg, folgte ihm die Gruppe. Einzelne schlugen auf ihn ein und knöpften ihm seine rote FC Bayern München sowie seine schwarze Kappe ab. Anschließend rannten die Räuber weg. Der Zwölfjährige schätzt die Täter auf ein Alter zwischen 13 und 15 Jahren ein. Einer trug einen weißen Pullover und eine schwarze Weste. Ein andere hatte einen weißen Pullover mit blauen Blitzen an. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

