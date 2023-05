POL-DH: --- Twistringen - Kind getötet

Diepholz (ots) - Asendorf - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr befuhr ein 58-Jähriger aus Bücken mit seinem Pkw Audi die Siedenburger Straße in Asendorf und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße 6 in Richtung Syke einzubiegen. Hierbei übersah er einen ...

