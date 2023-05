Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Zwei Verletzte bei Brand in gummiverarbeitendem Betrieb

Freiburg (ots)

In einem gummiverarbeitenden Betrieb in der Siemensstraße in Teningen-Nimburg ist am Mittwoch, 17.05.2023, gegen 11.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zwei Personen bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, verletzt. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit starken Kräften vor Ort, um circa 12.45 Uhr war der Brand gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, dürfte sich ersten Schätzungen zufolge jedoch im oberen fünfstelligen Bereich bewegen.

oec

