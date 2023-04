Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Kaffeeautomat am Bahnhof Regensburg aufgebrochen - Bundespolizei sucht Zeugen

Regensburg (ots)

Ein bisher unbekannter Täter hat am Hauptbahnhof Regensburg einen Kaffeeautomaten aufgebrochen und den Wechselgeldbehälter gestohlen. Die Bundespolizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen.

Am Donnerstagvormittag (13. April) gegen 11:00 Uhr stellte eine Mitarbeiterin des Kaffeeautomatenbetreibers den Aufbruch an einem Gerät auf Bahnsteig 3 fest. Ein bisher unbekannter Täter hatte den Ausgabeschacht des Kaffeeautomaten eingeschlagen und den Wechselgeldbehälter gestohlen.

Kriminaltechniker des Bundespolizeireviers Regensburg sicherten die Spuren am Tatort. In dem Wechselgeldbehälter befanden sich rund 120 Euro. Der entstandene Sachschaden am Automaten wird noch ermittelt.

Das Bundespolizeirevier Regensburg ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Ermittler konnten den Tatzeitraum auf Gründonnerstag, den 6. April von 14:00 Uhr bis Donnerstag, den 13. April um 11:00 Uhr eingrenzen. Sachdienliche Hinweise werden an die Bundespolizei Waldmünchen über die Telefonnummer 09972 9408-0 oder per E-Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de erbeten.

