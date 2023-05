Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Köndringen: Einsatzfahrzeug der Feuerwehr touchiert Pkw - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.05.2023, gegen 13:05 Uhr soll ein Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Köndringen bei einem Abbiegevorgang von der Straße "Im Holand" in die Bahnhofsstraße in Köndringen während der Einsatzfahrt einen Pkw touchiert haben.

Der Pkw habe das Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr aufgrund der eingeschalteten Sondersignale passieren lassen. Laut Angaben der Zeugen soll der Pkw durch das Einsatzfahrzeug am Kotflügel touchiert worden sein.

Zur Schadensregulierung wird nun die Fahrerin des Pkw gesucht. Bei dem Pkw handelt es sich wohl um ein graues Fahrzeug.

Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei Freiburg unter der Telefonnummer 0761/882-1026 entgegen.

mg

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell