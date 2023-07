Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Unvermittelt attackiert

Zeugen gesucht

Renchen (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in der Hauptstraße haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach eigenen Angaben war ein 55 Jahre alter Mann kurz nach 2 Uhr spazieren, als er von einer etwa sechs- bis siebenköpfigen Gruppe junger Männer heraus in ein Gespräch verwickelt worden sein soll. Plötzlich und unvermittelt soll er hierbei durch einen harten Gegenstand einen Schlag versetzt bekommen haben, ging zu Boden und wurde kurze Zeit ohnmächtig. Erst am nächsten Morgen verständigte er die Polizei und begab er sich in ein Krankenhaus, wo mehrere Verletzungen festgestellt wurden. Die Ermittler prüfen derzeit, ob bei dem Angriff auch ein Messer zum Einsatz kam. Sie haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Bei den Angreifern soll es sich um ukrainisch sprechende junge Männer im geschätzten Alter zwischen 20 und 25 Jahren handeln. Einer der Unbekannten soll etwa 180 Zentimeter groß und schwarzhaarig gewesen sein. Er soll einen Oberlippen- und Kinnbart getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 07841 7066-0 entgegen.

