Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, A5 - Zeugen gesucht

Mahlberg (ots)

Am 02.07.2023 kam es gegen 03:17 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 bei dem 2 Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam ein PKW VW Caddy aus bislang unbekannter Ursache auf dem Seitenstreifen zwischen den Anschlussstellen Lahr und Ettenheim zum Stillstand. Ein in gleicher Richtung fahrender Transporter kam auf dessen Höhe nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr unvermittelt auf den VW Caddy auf. Die beiden Insassen des VW im Alter von 24 und 25 Jahren saßen beim Aufprall noch im Fahrzeug und wurden schwer verletzt in umliegende Klinken gebracht. Der Fahrzeugführer des Transporters wurde leicht verletzt. Aus welchen Gründen der 41-jährige Transporter-Fahrer auf den VW Caddy aufgefahren ist und warum der VW Caddy zuvor auf den Seitenstreifen gefahren ist, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich telefonisch beim Verkehrsdienst Offenburg unter 0781/21-4200 zu melden. Für die Ermittlungen sind auch Hinweise unmittelbar vor dem Unfallgeschehen relevant, insbesondere, wenn jemand Angaben zu dem auf dem Seitenstreifen stehenden PKW VW Caddy machen kann.

/EWM

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell