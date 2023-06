Appenweier (ots) - Ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro war nach einem Auffahrunfall am frühen Donnerstagabend auf der A5 zu beklagen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 46-jähriger BMW-Fahrer gegen 19.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Achern und Appenweier in südliche Richtung unterwegs gewesen sein. Während er den linken Fahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit befuhr, soll er in den Mitsubishi einer 42-Jährigen ...

