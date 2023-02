Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Tankstelle - KPI Gera sucht Zeugen

Greiz (ots)

Braunichswalde: Zwischen 00:20 Uhr und 00:25 Uhr heute Nacht (08.02.2023) drangen drei bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle in Braunichswalde (Morgensonne) im LK Greiz ein, so dass die KPI Gera folglich zum Tatgeschehen ermittelt. So ist bekannt, dass die Einbrecher diverse Tabakwaren in bislang noch unbekannter Anzahl aus der Tankstelle stahlen und anschließend mit ihrem Beutegut in einem Fahrzeug vom Tatort flüchteten. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern und ihrem Fluchtfahrzeug geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (KR)

