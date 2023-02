LPI-G: Briefkasten beschädigt

Altenburg (ots) - Lucka: Ein 24-jähriger Fahrer eines Lkw MAN hatte am 06.02.2023 gegen 08:00 Uhr die Absicht, von der Bahnhofstraße in den Bischofsweg abzubiegen. Dabei beschädigte er ein Fußgängerschutzgeländer. Verletzt wurde zum Glück niemand. Sowohl am Fahrzeug als auch am Geländer entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

