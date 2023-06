POL-OG: Rastatt - Aufgefahren

Rastatt (ots) - Eine Vorfahrtsmissachtung im Bereich der Kreuzung Murgtalstraße/Baulandstraße dürfte am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall geführt haben. Ein 45-jähriger Opel-Fahrer befuhr um circa 21.30 Uhr die Baulandstraße in Richtung Niederbühl und kollidierte hierbei mit einem abbiegenden Renault-Lenker. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro. /ja Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

