Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Unfall

Zell am Harmbersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Straße "Steinenfeld" hat ein 66-jähriger Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen davongetragen. Nach derzeitigem Sachstand dürfte eine Taxifahrerin gegen 7.30 Uhr rückwärts aus einer Parklücke gefahren sein. Hierbei soll die 55 Jahre alte Frau den herannahenden Zweiradlenker übersehen haben und es kam zur Kollision. Der Mittsechziger musste durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell