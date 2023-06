Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 Zeugen gesucht

Appenweier (ots)

Ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro war nach einem Auffahrunfall am frühen Donnerstagabend auf der A5 zu beklagen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 46-jähriger BMW-Fahrer gegen 19.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Achern und Appenweier in südliche Richtung unterwegs gewesen sein. Während er den linken Fahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit befuhr, soll er in den Mitsubishi einer 42-Jährigen gekracht sein. Diese dürfte zuvor den Fahrstreifen vom linken auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt und wieder unmittelbar nach links gesteuert haben. Durch die anschließende Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl sind nun auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und nehmen unter der Rufnummer 07223 80847-0 Zeugenhinweise entgegen.

/ya

