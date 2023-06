Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Respektlos und bedrohend

Bühl (ots)

Respektlos und bedrohend hat sich in den frühen Freitagmorgenstunden ein 21 Jahre alter Mann gegenüber den Beamten des Polizeireviers Bühl gezeigt. Mit Vehemenz leistete der junge Erwachsene im Zuge der polizeilichen Maßnahmen Widerstand und konnte nur mit erheblicher Kraftanstrengung in Schach gehalten werden. Vorausgegangen war eine gegen 4 Uhr gemeldete Ruhestörung im Stadtgarten. Weil die eingesetzten Polizisten die dort angetroffenen Personengruppe bereits zuvor zur Ruhe ermahnt hatte, wurde nun ein Platzverweis ausgesprochen. Hierbei tat sich insbesondere der 21-Jährige hervor und bäumte sich vor den Einsatzkräften auf. Letztlich wurde er in Handschellen zum Polizeirevier verbracht. Doch auch in den Polizeiräumen war noch keine Beruhigung in Sicht. Der Delinquent widersetzte sich sämtlichen Anweisungen und verletzte hierbei einen Polizisten am Arm. Nun erwartet den jungen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

/wo

