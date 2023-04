Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Versuchter Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

(KF) Am Freitagabend, um 21:50 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter die Terrassentür der Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses an der Vlothoer Straße aufzubrechen. Der Hauseigentümer wurde durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam. Als er den Geräuschen nachging und seine beschädigte Terrassentür feststellte waren die Täter bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. An den Fenstern entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

