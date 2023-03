Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. VW flüchtet nach Kollision.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30.03.23) gegen 15:50 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem flüchtigen VW in der Einmündung Echternstraße und Neue Torstraße. Der linke Außenspiegel des Audis wurde bei der Kollision beschädigt. Der VW setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß fort und fuhr weiter auf der Echternstraße. Der 27-jährige Audifahrer zeigte im Anschluss die Verkehrsunfallflucht bei der Polizei an. Er gab an, dass es sich bei dem flüchtigen Wagen um einen dunklen VW Polo oder Golf handeln soll. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Auto geben können, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

