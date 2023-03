POL-LIP: Augustdorf. Einbruch in Einfamilienhaus: Täter flieht unerkannt.

Lippe (ots) - Ein 21-jähriger Kalletaler wurde am Donnerstagvormittag (30.03.2023) in der Straße "Osterhagen" im Bereich der Einmündung Hasselloch überfallen. Ein Unbekannter nahm ihn in den Schwitzkasten und forderte die Herausgabe seines Handys. Der junge Mann wehrte sich und konnte den Überfall abwenden, erlitt jedoch leichte Verletzungen. Der Täter floh ohne Beute auf einem weißen Fahrrad in Fahrtrichtung ...

