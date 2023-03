POL-LIP: Detmold - Hakedahl. Garage aufgebrochen: Motorrad und Akkuschrauber gestohlen.

Lippe (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28./29.03.2023) wurde die Kindertagesstätte in der Talstraße Ziel eines Einbruchs. Unbekannte drangen zwischen auf 18:30 bis 06:50 Uhr in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese. Es entstand durch beschädigte Fenster und Türen ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Täter verließen das ...

mehr