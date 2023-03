Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Klüt. Fahrer unter Alkoholeinfluss prallt gegen Baum.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (29.03.2023) verursachte ein 35-jähriger Fahrer eines Opel Insignia einen Unfall, nachdem er betrunken hinter das Steuer seines Fahrzeugs gestiegen war. Augenzeugen berichteten, dass er gegen 06:30 Uhr auf der Lemgoer Straße (B238) in Schlangenlinien fuhr und dann in Höhe der Einmündung Brockhauser Straße von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Da er alkoholbedingt fahruntüchtig war, wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Unfall führte zu Schäden am Pkw und am Baum, die auf insgesamt etwa 11.500 Euro geschätzt werden.

