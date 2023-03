Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Talle. Räuber flieht auf weißem Fahrrad.

Lippe (ots)

Ein 21-jähriger Kalletaler wurde am Donnerstagvormittag (30.03.2023) in der Straße "Osterhagen" im Bereich der Einmündung Hasselloch überfallen. Ein Unbekannter nahm ihn in den Schwitzkasten und forderte die Herausgabe seines Handys. Der junge Mann wehrte sich und konnte den Überfall abwenden, erlitt jedoch leichte Verletzungen. Der Täter floh ohne Beute auf einem weißen Fahrrad in Fahrtrichtung Osterhagen. Die Zeugen beschrieben den Täter als ca. 18-22 Jahre alt, ungefähr 1,70 m groß, mit dünner Statur, Drei-Tage-Bart, dunklen kurzen Haaren und einem Akzent beim Sprechen. Er trug eine Weste mit roter Aufschrift ("Prada") und eine dunkle Cap mit weißer Aufschrift. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell