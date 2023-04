Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Einbrecher lösen Alarm aus

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagabend, gegen 20:55 Uhr, machten sich zwei Personen an einem Fenster eines Einfamilienhauses in der Schulstraße in Bösingfeld zu schaffen. Durch ihr Handeln lösten die Täter einen Alarm aus. Als der Hausbesitzer sich dem Tatort näherte, flüchteten die beiden dunkel gekleideten Männer durch mehrere Gärten in unbekannte Richtung. Eine anschließende Fahndung der Polizei verlief negativ. Zeugen, die am späten Freitagabend verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Bereich machten, mögen sich bitte bei der Polizei in Lemgo, Tel. 05261 9330, melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell