Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. VW Bulli flüchtet nach Auffahrunfall auf der Pivitsheider Straße.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen (30.03.2023) kam es gegen 07:40 Uhr auf der Pivitsheider Straße in Detmold zu einem Auffahrunfall. Eine 31-jährige Fahrerin eines VW Golf fuhr auf einen vor ihr verkehrsbedingt wartenden VW Bulli auf. Obwohl beide vor einer auf grün wechselnden Ampel standen, setzte die Person am Steuer des Bullis nur kurz ihre Fahrt fort, um dann noch einmal abzubremsen. Überrascht fuhr die Golf-Fahrerin auf. Anschließend fuhr der Bulli weiter und bog rechts auf die Lagesche Straße ab. Das unfallflüchtige Fahrzeug war dunkel-beige, ähnlich einem Taxi, jedoch nicht exakt identisch. Sachdienliche Hinweise bitte an unser Verkehrskommissariat, erreichbar über die Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell