POL-OG: Mahlberg - Radfahrerin auf der A5 unterwegs

Renchen (ots) - Nach einer handfesten Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in der Hauptstraße haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach eigenen Angaben war ein 55 Jahre alter Mann kurz nach 2 Uhr spazieren, als er von einer etwa sechs- bis siebenköpfigen Gruppe junger Männer heraus in ein Gespräch verwickelt worden sein soll. ...

