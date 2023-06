Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten

Pirmasens und Ruppertsweiler (ots)

Zwischen Samstag, 14:15 Uhr, und Sonntag, 10:40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren einen in Höhe Husterhöhstraße 2 in Pirmasens geparkten, weißen Fiat 500. Aufgrund des Schadensbildes müsste das unfallflüchtige Fahrzeug rechtsseitig beschädigt und rot sein. Die Schadenshöhe beträgt circa 5000 Euro.

Am Sonntag, zwischen 00:00 und 09:00 Uhr, wurde ein in Ruppertsweiler vor der Hauptstraße 11 in Fahrtrichtung K36 geparkter Seat Cupra von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher dürfte aus ungeklärter Ursache zu weit links in entgegenkommender Richtung gefahren sein, so dass der verursachende Audi A3, Baujahr 2013 bis 2017 an der linken Front beschädigt sein müsste. Der Fahrzeugtyp konnte anhand aufgefundener Plastiktrümmer der Frontstoßstange ermittelt werden. Der Sachschaden am Cupra wird auf 3000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

