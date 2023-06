Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 23.06.2023, 07:50 Uhr - 16:45 Uhr

Ort: Parkhaus Bleicherstraße Zweibrücken SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen grauen 1er BMW, der ordnungsgemäß auf dem dritten Parkdeck des Parkhauses in der Bleicherstraße geparkt war und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

