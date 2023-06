POL-PDPS: Verkehrsunfall - Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW

Pirmasens (ots) - Am Freitag, 23.06.2023, im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:37 Uhr kam es auf dem Hornbach Parkplatz in der Zweibrücker Straße in Pirmasens zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein/-oder Ausparken einen rechts neben ihm geparkten schwarzen BMW-Mini. Am Mini entstand ein Schaden an der linken Heckstoßstange. Die Schadenshöhe wird auf 1500 Euro geschätzt. ...

