Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Großbundenbach (Kreis Südwestpfalz) - Alkoholisierter Rollerfahrer fährt gegen Mauer

Großbundenbach (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 22.06.2023, 21:40 Uhr

Ort: 66501 Großbundenbach, Bergstraße. SV: Nach Spurenlage geriet ein 63-jähriger Kleinkraftradfahrer beim Befahren der Bergstraße in Richtung Hauptstraße nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine hohe Stützmauer aus Sandstein, wobei er sich Abschürfungen an Armen und Beinen und eine Platzwunde am Kopf zuzog. Er war kurzzeitig bewusstlos, jedoch schnell wieder ansprechbar. Grund für das Abkommen von der Fahrbahn dürfte die starke Alkoholisierung - ein Atemalkoholtest ergab ein vorläufiges Ergebnis von 1,7 Promille - des 63-Jährigen gewesen sein, dem eine Blutprobe entnommen werden musste. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Am Roller entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Weitere Ermittlungen - insbesondere die Klärung der Frage, ob der 63-Jährige im Besitz einer Fahrerlaubnis ist - folgen. |pizw

