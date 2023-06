Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Gefährdung des Straßenverkehrs beim Überholtwerden

Zweibrücken (ots)

Zeit: 21.06.2023, 18:10 Uhr

Ort: Zweibrücken, Höhenstraße (L 465). SV: Der 63-jährige Fahrer einer schwarzen Mercedes-C-Klasse-Limousine befuhr die L 465 von Zweibrücken in Richtung Mörsbach. Unmittelbar hinter der Biogasanlage setzte er zum Überholvorgang an, um zwei in gleicher Richtung vorausfahrende Pkw und einen davor ebenfalls in Richtung Mörsbach fahrenden Traktor mit Anhänger zu überholen. Er hatte die beiden Pkw bereits passiert und befand sich auf Höhe des Traktoranhängers, als er bemerkte, dass der Traktorfahrer langsam immer weiter nach links auf die Überholspur zog und mit beiden linken Rädern deutlich über die Fahrbahnmitte hinaus auf der Spur der Gegenrichtung fuhr. Um einen Unfall zu vermeiden, musste der Mercedesfahrer seinerseits mit beiden linken Rädern auf den Seitenstreifen neben der Fahrbahn ausweichen und hatte Glück, dass es ihm gelang, sein Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurückzulenken. Der unbekannte Traktorfahrer habe ihn angegrinst. Diesen beschreibt der Mercedesfahrer als Mann im Alter von ca. 40 Jahren mit Strohhut, blauer Jeans und weißem Hemd.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls und bitte insbesondere die beiden Pkw-Fahrer, die hinter dem Traktorfahrer fuhren, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell