Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrten

Pirmasens (ots)

Am Freitagabend, 23.06.2023, kam es im Dienstgebiet der Polizei Pirmasens zu zwei Trunkenheitsfahrten. Gegen 22 Uhr wurde im Ortsteil Fehrbach ein 72-Jähriger Fahrer mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 23:50 Uhr wurde ein weiterer Fahrer mit seinem PKW in der Bottenbacher Straße in Winzeln einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer hielt zunächst an, flüchtete jedoch nach kurzer Zeit. Die Verfolgungsfahrt mit mehreren Polizeistreifen dauerte 20 Minuten und führte über die L600 und die B10. Die Fahrt konnte durch eine Straßensperrung einer Polizeistreife in Petersberg gestoppt werden. Der 33-Jährige Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 1,76 Promille und es liegt eine Fahrerlaubnissperre gegen ihn vor. Zudem waren die am PKW angebrachten Kennzeichen auf einen anderen PKW zugelassen. Dem Fahrer wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Bei der Verfolgungsfahrt wurden keine Verkehrsteilnehmer gefährdet. |pips

