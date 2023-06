Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Feuerwehr Sittensen mit neuem Rüstwagen beim Fernfahrerstammtisch

A1/Sittensen (ots)

Jeder hat schon einmal ein altes Feuerwehrauto auf der Straße gesehen. Einige davon sind bereits ausrangiert und werden durch Privatpersonen genutzt. Andere wiederum sind tatsächlich noch im Dienst. Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Sittensen kann man nun aber ein ganz neues Feuerwehrfahrzeug bestaunen.

Der neue Rüstwagen der Marke MAN wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Sittensen beim 198. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg am vergangenen Mittwochabend an der Rastanlage Ostetal (Süd), direkt an der BAB 1, vorgestellt.

Als erfahrener Referent konnte Ortsbrandmeister Jürgen Stache sowie der stellvertretene Leiter Atemschutz, Carsten Dittmer, von der Freiwilligen Feuerwehr Sittensen gewonnen werden. Jürgen Stache machte zu Beginn deutlich, dass die Welt im Wandel ist und die Feuerwehr immer wieder vor neue Probleme und Herausforderungen gestellt wird. So nimmt die Anzahl der E-Fahrzeuge und mit LNG (verflüssigtes Erdgas) betriebenen Lkw zu. Diese können nur in einem aufwendigen Löschverfahren abgelöscht werden. Ortsbrandmeister Stache wies auch auf die Gefahren der Airbags hin. Auch hier macht sich ein Wandel bemerkbar, denn mittlerweile sind in einigen Fahrzeugen bis zu 17 Airbags verbaut. Um die Brandgefahr von verunfallten Fahrzeugen zu minimieren, wird durch die Feuerwehr immer die Batterie der Fahrzeuge abgeklemmt.

Stache machte den 27 Teilnehmern deutlich, dass die sogenannte "Rettungskarte" eine große Hilfe für die Feuerwehr ist. Hier kann die Feuerwehr sofort erkennen, wo die Batterie(n) und die Airbags verbaut sind und wo am sichersten das Auto aufgeschnitten werden kann. Die Rettungskarte lässt sich bequem unter anderem beim ADAC, ACE, Dekra, TÜV, beim Autohändler des Vertrauens, aber auch auf diversen anderen Internetseiten, die sich mit der Rettungskarte beschäftigen, beschaffen.

Abschließend wurde noch die Problematik der Rettungsgasse angesprochen. Dass die anwesenden Zuhörer hier ebenfalls ein großes Problem sahen, machte die lebhafte Diskussion zu diesem Themenbereich deutlich.

Nun ging es aber endlich nach draußen wo der neue Rüstwagen ausgiebig präsentiert und erläutert wurde. Sämtliche Fächer, Klappen, Schubladen und Türen wurden geöffnet und alle Werkzeuge und Hilfsmittel gezeigt.

Viele Fragen und Diskussionen während des Vortrages und auch draußen bei der Vorstellung des Rüstwagens zeigten dem Moderatorenteam des Fernfahrerstammtisches, dass dieses Thema sehr positiv angenommen wurde. Es konnten alle Fragen zufriedenstellend beantwortet werden, so dass dieser Fernfahrerstammtisch wieder einmal alle Teilnehmer glücklich nach Hause fahren ließ.

Der nächste Fernfahrerstammtisch findet am 05.07.2023 mit dem Thema Ladungssicherung wieder an der Rastanlage Ostetal in Fahrtrichtung Hamburg, statt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg