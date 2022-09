Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in Wohnung

Steinfurt-Bu. (ots)

Durch ein auf Kipp stehendes Fenster hat sich ein unbekannter Täter offenbar Zugang zu einer Wohnung an der Blücherstraße verschafft. Der Täter stieg am Freitag (02.09.) gegen 09.45 Uhr in die Wohnung ein, als der Bewohner noch schlief. Dieser wurde durch den Krach geweckt. Als er sich umschaute, war der Unbekannte verschwunden - vermutlich flüchtete er durch die Terrassentür und über den Balkon. Der Täter stahl ersten Erkenntnissen zufolge einen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

