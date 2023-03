Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Handyverstoß bei Gaffer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am 24.03.2023, um kurz vor 10:00 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung der L516 und der Mittelhambacher Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 45-jähriger Neustadterin befuhr die Mittelhambacher Straße aus Richtung Hambach in Richtung A65 NW Süd. Eine 74-jährige Neustadterin befuhr die L516 aus Richtung Neustadt in Richtung Edenkoben. Die 74-jährige fuhr trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem PKW der 45-jährigen. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Auch waren beide PKW nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen die 74-jährige wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel den Beamten ein unbeteiligter Fahrzeugführer auf, welcher beim Vorbeifahren offensichtlich die Unfallaufnahme mit seinem Smartphone filmte/fotografierte. Gegen den verantwortlichen Fahrer, ein 68-jähriger Neustadter, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er zeigte sich uneinsichtig und bestritt den Verstoß. Er muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

