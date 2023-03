Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Verkehrsunfall aufgrund fehlender Ladungssicherung

Grünstadt (ots)

Am 24.03.2023 gegen 12:00 Uhr befuhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer den Zubringer von der Daimlerstraße in Grünstadt auf die B 271 in Fahrtrichtung Autobahnkreisel. Im Bereich des dortigen Einfädelungsstreifens verlor der Lkw aufgrund nicht vorhandener Ladungssicherung einen Container, welcher auf die Fahrbahn fiel. Am Container sowie an der Fahrbahn entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000,-EUR. Den Lkw-Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100,-EUR sowie ein Punkt in Flensburg.

