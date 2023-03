Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße sucht Zeugen, die zu einem Vorfall am Donnerstag (23.03.2023), kurz vor Mitternacht, machen können. Durch einen Zeugen wurde gemeldet, dass zwei Personenkraftwagen mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Bundesstraße 39 zwischen Neustadt-Geinsheim und dem Ortsteil Lachen-Speyerdorf befuhren. Die Fahrweise der beiden Fahrzeuge deutet auf ein unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen hin. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Hinweise zu der Fahrweise und den Fahrzeugen machen können. Bei den Fahrzeugen dürfte es sich um eine rote Limousine und einen dunklen BMW gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de

