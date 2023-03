Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Trickdiebstahl nach Bankbesuch

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag den 24.03.2023 gegen 11:55 Uhr verließ der 85jährige Geschädigte aus Bad Dürkheim die Sparkasse in der Philipp-Fauth-Straße in Bad Dürkheim Bank, nachdem er zuvor 250,- EUR von seinem Konto abgehoben hatte. Er setzte sich gerade in sein Auto, als die Beifahrertür von einem ihm unbekannten Mann geöffnet wurde. Der Mann bat den Bad Dürkheimer ihm Geld zu wechseln, da er Kleingeld benötige. Als der Geschädigte die Münzen aus seinem Geldbeutel raussuchte, setzte sich der Mann auf den Beifahrersitz und bot dem 85jährigen an, ihm dabei zu helfen und griff nach dem Geldbeutel. Der Bad Dürkheimer lehnte dies ab und wechselte das Kleingeld. Daraufhin stieg der Mann aus und fuhr mit einem PKW davon. Im Nachgang bemerkte der Geschädigte, dass die 250,- EUR aus dem Geldbeutel entwendet worden waren.

Hinweise zu dem Täter und dessen Fahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

