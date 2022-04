Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht in der Leimgrubenstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 18.04.2022, in dem Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 20.00 Uhr, wurde der hintere Stoßfänger eines schwarzen Skoda Octavia durch ein anderes Fahrzeug stark beschädigt. Der Octavia stand in der Leimgrubenstraße in Höhe der Hausnummer 6. An dem Skoda entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Aufgrund der Beschädigungen könnte die Kollision akustisch wahrnehmbar gewesen sein. Deshalb hofft die Polizei auf Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist unter der Telefonnummer 07621 97970 erreichbar.

