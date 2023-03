Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gespannfahrer unter Kokaineinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am 23.03.2023 gegen 14:10 Uhr beobachteten Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der BAB A 61, wie ein in Richtung Norden fahrendes Sprinter-Anhänger-Gespann verbotswidrig überholte. Bei der sich anschließenden Kontrolle auf dem Parkplatz "Auf dem Hahnen" zeigte der 45 Jahre alte Fahrer Anzeichen eines vorangegangenen Betäubungsmittelkonsums. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt wurde an dieser Stelle untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

