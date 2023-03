POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Fahrt unter Drogeneinfluss

Haßloch (ots) - Am 23.03.2023 kam es gegen 12:30 bis ca. 13:30 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber dem Hubertushof in Haßloch zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der unbekannte Verursacher beschädigte den BMW des Geschädigten vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Das Verursacherfahrzeug hinterließ blaue Farbahnhaftungen an der Heckstoßstange des geschädigten ...

