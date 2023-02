Polizei Düren

POL-DN: Vandalismus an Bushaltestellen

Nörvenich (ots)

Unbekannte beschädigten in den vergangenen zehn Tagen insgesamt neun Bushaltestellen. Sie schlugen mehrere Scheiben ein und verursachten einen geschätzten Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Der oder die Täter schlugen mit einem noch unbekannten Gegenstand an drei Wartehäuschen in Nörvenich, an zweien in Hochkirchen, sowie jeweils an einem in Binsfeld, Eschweiler über Feld, Rath und Wissersheim eine oder mehrere Scheiben ein. Der Bauhof der Gemeinde Nörvenich wurde mit der Beseitigung der Scherben beauftragt. In allen Fällen wurde eine Strafanzeige erstattet.

Die Polizei sowie die Gemeinde Nörvenich bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell