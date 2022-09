Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Überwachungskamera filmt Täter - Wer kennt den Mann?

Lippe (ots)

Im Mai dieses Jahres stahlen Diebe einer 73-jährigen Frau in einem Supermarkt in Blomberg die Geldbörse. Mit den dabei erbeuteten Zahlungskarten des Opfers hoben die Täter an einem Geldautomaten in Blomberg Bargeld ab. Dabei konnte ein bislang unbekannter Mann videografiert werden. Aufnahmen sowie eine Beschreibung dieses Täters finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/87870

Wer den Mann kennt oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte unter 05261 9330 beim Kriminalkommissariat in Lemgo.

