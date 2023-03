Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ellerstadt - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ellerstadt (ots)

Am Freitagabend, den 24.03.2023, gegen 21:40 Uhr, konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie ein weißer Kia vor der Straßensperrung in der Speyerer Straße in Ellerstadt wendete. Auffällig war, dass der PKW mehrfach vor- und zurücksetzen musste. Während des Wendevorgangs stieß der PKW dann dreimal gegen eine Gartenmauer. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1750 EUR. Der Zeuge begab sich anschließend zu dem PKW und sprach die 39-jährige Fahrzeugführerin aus Ellerstadt an, welche allein im Fahrzeug saß. Da der Zeuge Alkoholgeruch feststellte, verständigte er die Polizei und hinderte die Fahrzeugführerin an der Weiterfahrt. Die Polizeibeamten konnte vor Ort ebenfalls Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Fahrzeugführerin einen Wert von 2,62 Promille. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde die 39-jährige zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde einbehalten. Die Ellerstädterin muss nun bis zur Entscheidung des Gerichts auf ihr Auto verzichten. Gegen die 39-jährige Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinflusses eingeleitet.

