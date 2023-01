Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Celle gesucht

Celle (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ist gestern zwischen 06:30 Uhr und 15:20 Uhr auf dem Parkplatz Biermannstraße in Celle gegen einen geparkten schwarzen Seat Mii gefahren und hat sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Unfallverursacher hat lediglich einen Zettel mit den Worten "tut mir leid" an der Windschutzscheibe des an der Front beschädigten Seat hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Celle unter 05141-277213 zu melden.

