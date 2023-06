Polizei Hagen

POL-HA: Taxifahrer bedroht, Fahrt nicht bezahlt - Mann in Gewahrsam genommen

Hagen-Altenhagen (ots)

Nachdem ein Mann am Donnerstag (01.06.) einen Taxifahrer bedrohte und die Fahrt nicht bezahlen konnte, musste er im weiteren Verlauf von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der 23-jährige Taxifahrer schilderte, dass er seinen Fahrgast zunächst vom Hauptbahnhof zur Sparkasse gefahren hatte, danach sollte er ihn weiter bis zur Anschrift eines Familienangehörigen bringen. Während der Fahrt bedrohte der 54-Jährige den Taxifahrer jedoch mit den Worten "Mein Bruder bringt dich um, weil du mein Geld willst." Im weiteren Verlauf konnte der Mann die entstandenen Kosten durch die Taxifahrt nicht begleichen, deshalb suchte der 23-Jährige schließlich mit seinem Fahrgast die Wache auf. Polizisten wollten einen freiwilligen Atemalkoholtest mit dem Wittner durchführen. Aufgrund seines Zustandes war dies jedoch nicht möglich. Die Beamten nahmen den 54-Jährigen zu seinem eigenen Schutz sowie zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam und fertigten eine Strafanzeige wegen Betruges sowie Bedrohung. (arn)

