POL-HA: Hagenerin fährt an Ampel auf ein anderes Auto auf

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Mittwoch (31.05.) gegen 16.50 Uhr befuhr eine 19-Jährige die Eppenhauser Straße in Fahrtrichtung Haßleyer Straße mit ihrem Fiat, als sie auf ein anderes Auto auffuhr. Ein 63-Jähriger, der sich mit seinem Seat vor der Hagenerin befand, hielt an der Einmündung Eppenhauser Straße/Emster Straße vor einer roten Ampel. Die junge Frau bemerkte dies zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 63-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro. (arn)

