Polizei Hagen

POL-HA: Konflikt zwischen mehreren Männern

Hagen-Mitte (ots)

In der Springmannstraße kam es Mittwoch (31.05.) gegen 16.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte ein 33-Jähriger mit einer ihm unbekannten Person eine Meinungsverschiedenheit. Der Hagener gab an, im weiteren Verlauf von mehreren Männern körperlich angegriffen worden zu sein. Sie hätten auf ihn eingeschlagen und ihn getreten. Beteiligt waren unter anderem ein 21-Jähriger, ein 22-Jähriger sowie ein 31-Jähriger. Letzterer gab an, die Auseinandersetzung gesehen zu haben. Er habe einschreiten und schlichtend eingreifen wollen und sei dann selbst geschlagen und bedroht worden. Der 33-Jährige habe um sich geschlagen. Der 31-Jährige wurde durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Der ebenfalls verletzte 33-Jähriger verzichtete mehrfach auf eine ärztliche Behandlung. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen gegen beide Parteien. Alle Beteiligten erhielten einen Platzverweis und kamen diesem nach. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. (arn)

